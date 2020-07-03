Масштабная отмена пенсий – это то, с чем украинцы могут столкнуться уже в 2021 году

Все дело в том, что в Пенсионном фонде не хватает денег, поэтому льготные пенсии для некоторых категорий работ и пенсии за выслугу лет могут отменить, пишет finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сейчас мужчины и женщины со стажем 25 и 20 лет соответственно могут выйти на пенсию в 50 лет, если работают в одной из перечисленных ниже сфер:

Горные работы;

Подготовка руд, обогащение, окусковывание, обжигание руд и нерудных ископаемых;

Черная металлургия;

Производство коксопродуктов;

Производство генераторного газа и получение газа в металлургическом производстве;

Производство огнеупоров;

Производство цветных металлов;

Химическое производство;

Производство взрывчатых веществ;

Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца;

Обработка металла;

Производство и ремонт электрических машин и аппаратуры;

Производство оборудования для радио, телевидения и связи;

Производство строительных материалов;

Производство стекла и изделий из него, керамических и фарфоро-фаянсовых изделий;

Производство искусственных или синтетических волокон;

Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из него;

Производство фармацевтических препаратов;

Здравоохранение;

Полиграфическое производство;

Транспортные услуги;

Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений и бериллием;

Атомная энергетика и промышленность;

Добыча и первичное обогащение урановых руд.

Конечно не каждый работник перечисленных сфер и сейчас может выйти на пенсию раньше. Точный перечень льготных профессий есть на сайте ВРУ.

Но вот, если число льготников сократят, то многим из вышеперечисленных сфер придется работать на 10 лет дольше, несмотря на вредность работы, передает «Канал 24».

Тех, для кого льготы останутся тоже ждет неприятное нововведение. Им придется платить больший размер ЕСВ. Сейчас все платят от 1 039 гривен. Это 22% от официальной заработной платы.

Вообще отменить в 2021 году и оставить только для узкого круга лиц могут и пенсии за выслугу лет. Сейчас их назначают отдельным категориям граждан, которые работают на работах, приводящих к потере профессиональной трудоспособности до наступления пенсионного возраста. Также это касается педагогов.

Дефицит Пенсионного фонда Украины давно ни для кого не секрет. Если говорить о конкретных цифрах, что расходы ПФУ за первые пять месяцев этого года составили 196,5 млрд грн, а доходы — 187,5 млрд грн. Как видим, есть «недочет». Только поступления единого взноса отстали от планового показателя на 8 млрд грн — вместо запланированных 105,6 млрд грн ЕСВ удалось собрать только 97,6 млрд.

Сообщается, что еще в январе фактический показатель отстал от планового на 500 млн грн, а в феврале — на 400 млн грн. С начала карантина разрыв резко увеличился. Уже в конце марта объем поступлений был меньше запланированного на 3,7 млрд грн, а в конце апреля — на 3,4 млрд грн.

Напомним, украинцам раскрыли роковые нюансы с карантинными выплатами: "напечатаем деньги и всем раздадим".

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