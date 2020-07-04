Украинцев, которые сейчас начали задумываться о пенсии, предупредили о хитрой схеме Пенсионного фонда, из-за которой можно остаться без выплат

Об этом заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает «5 канал».

Так, согласно введению второго уровня накопительной пенсионной системы, заработные платы граждан могут уменьшиться с 2 до 7 %. Эти средства пойдут на накопление выплат, что может потянуть дополнительную фискальную нагрузку на частные и государственные предприятия.

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Пендзин утверждает, что руководить средствами будут третьи стороны – фонды, а государство при этом просто «умоет руки», и никакой ответственности нести не будет.

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Масштабная отмена пенсий, денег нет: кого Пенсионный фонд оставит без копейки
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«Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?» - отметил он.

Экономист предупреждает, что фонд может элементарно обанкротится, из-за чего часть украинцев просто останутся без пенсионных выплат.

Как сообщалось ранее, в июле украинские пенсионеры начнут получать больше денег благодаря повышению прожиточного минимума.

С 1 июля 2020 года прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность, в Украине повысили с 1638 грн до 1712 гривен. Пенсионный фонд уже провел перерасчет пенсий и заявил, что повышенные выплаты украинцам будут выплачивать с 4 июля. 

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Напомним, украинцам раскрыли роковые нюансы с карантинными выплатами: "напечатаем деньги и всем раздадим".

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине стали насчитывать по-новому, появилось срочное обращение: «Назначат автоматически…»

Также Politeka писало о масштабной отмене пенсий, денег нет: кого Пенсионный фонд оставит без копейки.