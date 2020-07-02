Пенсионный фонд Украины позволит украинцам оформлять пенсию, не выходя из дома

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, передает Politeka.net. С 1 июля 2020 года в Украине заработала новая электронная услуга - автоматическое назначение пенсии. Теперь украинцы, которые достигли пенсионного возраста, смогут оформить пенсию, не выходя из дома.

Отмечается, что с момента запуска сервиса им успели воспользоваться 813 будущих пенсионеров.

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Чтобы Пенсионный фонд назначил пенсию, необходимо будет авторизоваться на официальном сайте ПФУ. Для этого понадобится электронная подпись (КЭП). В режиме онлайн нужно будет заполнить анкету, загрузить копии документов, а также подписать заявление при помощи электронной подписи.

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После того, как заявление будет обработано, украинец получит сообщение о назначении пенсии, размере выплат и датах. Отмечается, что совсем скоро эта услуга будет доступна всем украинцам, включая тех, у кого нет КЭП. Планируется добавить возможность авторизации при помощи BankID или систему электронной идентификации id.gov.ua.

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Напомним, что с 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Отмечается, что все документы, которые будут необходимы для назначения пенсии, можно подать заблаговременно. Кроме этого, в ПФУ сейчас работают над внедрением электронной трудовой книжки.

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