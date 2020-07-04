Супермодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра забула про сором і блиснула бездоганною фігурою в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ось крок за кроком, як створити таке відео! Візьміть живу фотографію - виберіть свою улюблену - завантажте програму, яку редагує відео, завантажте живу фотографію і виберіть «-3» для швидкості й збереження», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує в тісному топі та мініпарео, демонструючи бездоганну фігуру. На плечі у знаменитості красується елегантна сумочка.

«Найкраща в світі! Жизель, я обожнюю тебе», «солодка леді», «королівський вигляд», «ти вогонь, пожежа, бомба!», «Жизель, ти гарнішаєш день у день! Заздрю тобі по доброму», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що топ-модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні.

Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасе з мальовничим видом на квіти і дерева. Для нової фотосесії Жизель вибрала досить відверте вбрання - бежеве боді, яке тримається лише на єдиній бретельки, з-за чого одне плече повністю оголено. Образ красуні доповнила елегантна солом'яний капелюх.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, что Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».