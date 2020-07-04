Популярна російська актриса Христина Асмус після скандалу з розлученням із зірковим чоловіком вирішила показатися без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це був єдиний раз в моєму житті, коли я фотографувала себе голою на телефон», - йдеться в повідомленні.

Асмус також уточнила, що робила це телефон, який у неї був у скандальному фільмі під назвою «Текст».

«Під час зйомок фільму «Текст», у мене було завдання від режисера @klim_shipenko наповнити ігровий телефон своїми фотками 📱🎬 Вони були різними - і на вулиці, і в торговому центрі, і зі сльозами, і з собакою, і у вечірньому, і у ванній.. Так що це не я, це Ніна!! ))))) 🛀🏻 У фільм, правда, по-моєму тільки у ванній увійшли 😂 Інше вирізали на монтажі, в хрон не влазило 😂», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Асмус сидить з мокрими волоссям у ванній, демонструючи нереальну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Понеслося», «Ви дуже симпатична дівчина», «ну так раніше тільки Харламов фотографував», «А може передостанній раз робиш таке фото, там два кадру в каруселі», - пишуть вони.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехні.