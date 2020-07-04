Известная украинская актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала смелый образ

На фото Василенко позирует в коротком платье и кроссовках, а сама разселась на столе. Рядом можно увидеть сумочку, а в руках держала пони. Елизавета соблазнительно выгнулась, чтобы показать как ножки, так и пятую точку, благодаря чему фото вышло очень жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Ты очень красивая", "Крошка", "Красивая", "Прекрасная", "Невероятно красивая", "Я бы тебя украл", "Принцесса", "Где ты обрабатываешь фотки?", "Лиза, ты красавица", "Просто богиня".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» предстала в ярком, запоминающемся, образе.

В этот раз звезда предстала в ярком розовом топе с длинными рукавами. Тонкая ткань, напоминающая расцветкой кожу змеи, обтянула груди и тонкую талию украинской знаменитости.

Сообщалось, что известная украинская актриса Елизавета Василенко показала, как проводит досуг.

На видео Елизавета позирует в черном топе и юбке. Василенко показывает неприличную позу, имитируя интимные движения при взаимодействии с девушкой, а после этого показала, как уходит из кадра. Ролик сопровождался забавным голосом, который все действие комментировал.

Напомним, Лиза Василенко из «Школы» засветила пышные прелести в тесном топе

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