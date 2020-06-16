Популярная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала «Школа», похвасталась красотой в новой яркой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных снимках Василенко позирует на фоне забора во время заката солнца, играя в камеру и показывая солнечных зайчиков. Сам снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг.

«Ярче солнца», «улыбка на миллион», «просто бомба», «ах, какая улыбка. Какие зубки», «принцесса», «улыбка бомбезная», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала солнечные образы.

На фото Лиза позирует в коротеньком топе и шортах. Василенко дополнила образ косичками и заколками. На первом фото звезда просто сидела и смотрела в обьектив камеры, а на втором сделала из пальцев пистолет, закрыв при этом один глаз. На последнем кадре актриса высунула язык, позируя перед фотографом.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что за фильтр, кто знает?", "Солнышко, мы безумно рады за тебя! Что ты в ХАУСЕ!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Спасибо за то , что ты у нас есть! Ли", "Боже что за прекрасное солнышко в моей ленте?", "Лиза,ты супер!В твоих новых фотках появилось что то волшебное!!!", "Какая красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Какой зайчик, просто не могу".

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