Британська співачка і модель Дуа Ліпа вирішила ізолюватися від вірусу подалі в компанії молодшого брата топ-моделей Белли і Джіджі Хадід Анвара

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня поділилася серією знімків з острова Санта-Лючія, де зараз відпочиває разом зі своїм коханим, передає Politeka.net.

На фото дівчина демонструє розкішні пейзажі острова, включаючи веселку над водою, показує, як збирає манго і кокоси разом з Анваром, а також позує в купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру.

При цьому виглядають і дівчина, і її бойфренд дуже розслабленими і доволными життям.

«Острівна ізоляція», – підписала знімки співачка.

Про роман 24-річної британки і 21-річного манекенника заговорили в минулому році після вечірки з нагоди дня народження Анвара, на яку була запрошена Дуа Ліпа. На той момент співачка вже розлучилася зі своїм бойфрендом, моделлю Айзеком Кер'ю, роман з яким тривав чотири роки.

Раніше ми писали про те, що зірка здивувала фанатів відвертим образом, показавши найцікавіше.

На фото Ліпа показує себе в рожевому бікіні, шматочки тканини якого були у вигляді ведмедиків. Інша частина купальника складалася з мотузочок, але це ніяк не збентежило Дуа. Красуня знімала себе в дзеркало і показувала свої пишні груди і те, що знаходиться нижче пояса.

Нагадаємо, яскрава Дуа Ліпа зігнулась, подразнивши молодим тілом в коротких шортиках.

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорій сіточці.

А ще Politeka повідомляла, що зухвала Дуа Ліпа в бікіні показала, чим нагородила її природа.