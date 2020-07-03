Известная британская певица Дуа Липа подразнила ярким образом в концертном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Дуа предстала перед камерой в очень дерзком, но привычном для нее образе. Она надела короткий топ, который обтянул ее небольшую грудь. Вниз артистка надела широкие штаны, которые явно не подходили ей по размеру. Она спустила их, засветив черные трусики. Волосы Липа привычно заколола, оставив свисать две белые пряди. На фото певица засветила пирсинг в пупке и татуировки.

Дуа Липа очень популярна по всему миру. Всего за час ее фото собрало более 370 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Упс», «Не могу ждать», «Горячая девочка», «Лучшая», «Икона стиля», «Обожаю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что певица поделилась фото, на котором позировала вместе со своим парнем, братом топ-модели Беллы Хадид Анваром.

«Нет ничего слаще, чем 365 дней быть рядом с тобой», - подписала серию фото звезда.

Отметим, что Липа – настоящее открытие британского шоу-бизнеса. В 2019 года она получила Grammy в категориях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшая танцевальная песня».

Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".

Также Politeka писала, что Дуа Липа растаяла в объятиях брата Беллы Хадид, интимные кадры облетели сеть: "Ох, детки".