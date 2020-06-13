Популярная британская певица Дуа Липа появилась в милом домашнем наряде и рассказала, зачем красит волосы в яркий цвет

У себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фото в коротких шортиках, передает Politeka.net. 24-летняя британка надела короткий свободный топ и короткие шорты с высокой талией. Певица засветила свое молодое упругое тело: в кадр попали ножки и плоский животик звезды. Волосы у Липы традиционно были покрашены в яркий цвет. На этот раз красотка выбрала яркий розовый.

«Чем ярче волосы, тем ближе к богу», - подписала фото звезда, намекнув на причину ее смелых экспериментов с внешностью.

Всего за 40 минут ее пост собрал почти 700 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ты уже ближе к богу с твоим сезонным вегетарианским постером, ангел», «Ты выглядишь великолепно!», «Королева», «Очень круто», «Так мило, детка», «Нравится твой красный», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа поделилась ярким фото, на котором предстала в бюстгальтере и розовых штанах. Красотка повернулась спиной к камере, акцентировав внимание на своей впечатляющей пятой точке.

Кроме этого, недавно певица показала, как загорает на солнышке. Красотка засветила свою грудь и пышные бедра.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».