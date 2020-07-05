Катерина Осадча показала сміливий образ і покрасувалася з іншими зірками

На фото Осадча позувала в бузковій сукні з величезним декольте. Красуня вирішила не одягати ліфчик, а доповнила образ милим капелюшком. Поруч з нею стояла співачка Таянна в штанях з ременем і блузці. На іншому фото вже показала себе Огневич, яка була в піджаку і штанях, а образ доповнила білим топом. Дивлячись на фото складно вибрати серед дівчат, але краще відразу обох. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу дівчат.

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Катя Осадча показала літній образ і привітала всіх українців.

На фото Осадча показує себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни.

Повідомлялося, що українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов показали, чим займаються на карантині.

На фото шоумен Юрій Горбунов позує в білій футболці і чорних шортах, ставши на килимок рожевий. Артист склав руки на стегнах і посміхався в камеру.

Нагадаємо, Катя Осадча подратувала розкішною сукнею на вечірці, Білик не стрималася

А ще Politeka писала, що зухвала Осадча налякала видом з чорними очима, мережа кипить

Також Politeka повідомляла, що в мережі показали сім'ю Дана Балана, Кароль просто світиться від щастя



