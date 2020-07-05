Катерина Осадча показала сміливий образ і покрасувалася з іншими зірками
На фото Осадча позувала в бузковій сукні з величезним декольте. Красуня вирішила не одягати ліфчик, а доповнила образ милим капелюшком. Поруч з нею стояла співачка Таянна в штанях з ременем і блузці. На іншому фото вже показала себе Огневич, яка була в піджаку і штанях, а образ доповнила білим топом. Дивлячись на фото складно вибрати серед дівчат, але краще відразу обох. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу дівчат.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Катя Осадча показала літній образ і привітала всіх українців.
На фото Осадча показує себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни.
Повідомлялося, що українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов показали, чим займаються на карантині.
На фото шоумен Юрій Горбунов позує в білій футболці і чорних шортах, ставши на килимок рожевий. Артист склав руки на стегнах і посміхався в камеру.
Нагадаємо, Катя Осадча подратувала розкішною сукнею на вечірці, Білик не стрималася
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