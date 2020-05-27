Звезды тоже люди

Как только в Украине немного ослабили карантин, звезды, как и рядовые украинцы, с удовольствием выбрались на природу

Politeka.net узнавала, как знаменитости предпочитают проводить свои выходные.

Телеведущая Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым выбрались на природу со своим младшим сыном. Выглядела семья счастливой.

«Теперь мы, как и дети, радуемся природе, путешествиям по окрестностям и каждому дню», - написала Осадчая.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец на выходных ушла в полный отрыв, прокатившись на мотоцикле. Актриса была одета в кожаную куртку, что придало особой пикантности фото.

Еще один актер из «Квартал 95» Юрий Ткач вместе с семьей выбрался в музей под открытым небом, где насладился не только природой, но и общением с животными.

Украинская певица Тина Кароль очень любит активный отдых. На днях на фан-страничке Тины показали, как она со своим сыном отдыхала в Карпатах.

Жена Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко на выходных каталась на велосипеде. Это, кстати, отличный способ держать себя в форме.

Телеведущая Леся Никитюк на выходных ездила в родной Хмельницкий, где фотографировалась на фоне прекрасных украинских пейзажей. Красотка позировала на фоне поля желтых цветов.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" ошарашила новым дерзким имиджем, звезду не узнать: "Лена, ты?".

А еще Politeka писала, что Тина Кароль ошеломила соблазнительным образом, у фанаток Балана нет шансов.

Также Politeka сообщала, что Осадчая в эффектной позе показала свое новое достижение: Горбунова не хватает.