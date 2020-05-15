В День семьи в соцсетях появились фотографии самых близких и родных людей тренеров шоу «Голос країни»
Снимки опубликовала пресс-служба шоу на своей официальной странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, 15 мая в мире отмечают день семьи, поэтому авторы проекта решили обратить на это внимание и показать семьи всех тренеров проекта.
«Поздравляем тебя и твоих близких с Днем семьи! Нет ничего важнее прочной и дружной семьи, согласны?», - написали на странице официального аккаунта.
Судя по фото, семья Дана Балана состоит лишь из него и его матери, которая недавно приезжала в Украину и участвовала в шоу. Настя Каменских и Потап сами являются семьей. В шоу у них даже одна кнопка на двоих. Украинская певица Тина Кароль была запечатлена со своим сыном Вениамином. На фото она просто светится от счастья. А Дмитрий Монатик – с женой Ириной и двумя сыновьями. Также в сети опубликовали фото ведущих шоу Кати Осадчей и Юрия Горбунова с сыном.
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Поклонники тепло отреагировали на фото, отметив, что фото Тины и Дана нужно объединить в одно.
«Самые лучшие», «Такие теплые, нежные фотографии!», «Супер», «Как хорошо вы придумали», «Самые любимые наши», «Полностью согласна», «Мило», «Любовь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тина Кароль соблазнила видом в тесном платье из блесток: "Так ни один Балан не устоит!".
Как сообщала Politeka, в сети появились самые «голые» наряды Тины Кароль в «Голосе», Дан Балан не устоял.
Также Politeka писала, что Дан Балан взбудоражил любовным посланием для Кароль, Тина не сдержалась: «Каждый раз плачу».