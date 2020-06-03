Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет своей авторское шоу «Светская жизнь», показала, как выглядят ее наряды в условиях карантина

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была одета в черные штаны и топ с огромными плечами-волонами. На голове у ведущей традиционно красовалась шляпка, а ее лицо было закрыто черной маской. Видно было только глаза Осадчей, которые она накрасила ярко черным цветом.

«Новые времена, новый дресс код», - написала ведущая.

За час ее фото собрало более 5 тысяч лайков. В комментариях телеведущей оставили множество комплиментов, но нашлись и те, кто раскритиковал Осадчую за то, что она якобы сеет панику.

«Завязывайте с масками), народ и так уже запуган непонятно чем», «Элегантно и стильно», «Зорро», «Ты невероятно красивая», «Катя как всегда на высоте!», «Прекращайте те намордники напяливать, черт знает что», «Пришла, увидела, забыла, что хотела», «Катя крутая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала, как занимается спортом на карантине. Красотка предстала в спортивном костюме, она сидела на полу в позе лотоса. По словам телеведущей, она решила вернуться к йоге.

Напомним, что Астафьева рассорила украинцев неожиданным признанием: Осадчая не сдержалась, «Ты обманываешь».

А еще Politeka писала, что Осадчая огорошила новым нарядом, звезду просто не узнать: "Дорофеева, снимай очки".

Также Politeka сообщала, что Юрий Горбунов в «Квартал 95» показал, чем соблазняет жену: «А Осадчая это видела?».