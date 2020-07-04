Відомий російський комік і шоумен Гарік Харламов приголомшив шанувальників змінами у зовнішності

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист опублікував селфі, на якому позує разом з п'ятирічною донькою Настею, передає Politeka.net.

На Гарікові – темна футболка і шорти, на дівчинці – теж шорти і футболка, тільки червоного кольору. Малеча з розпущеним волоссям сперлася об ногу тата і дивиться в камеру телефону.

Увагу шанувальників на знімку привернули дві речі – сумні очі дитини і помітно схудла фігура шоумена, про що вони тут же поспішили висловитися.

«Хто небудь вже написав, що Гарік схуд, а у дитини очі сумні? 🙈», «Батькова дочка) а погляд сумний. Любові вам і щастя)», «Це для жовтої преси з заголовком у Харламова молода коханка 🤣», «На маму тут схожа. Щасливий батько і головне від шлюбу - красуня дочка! ❤️Дай Бог дівчинці світлого шляху і бути ближче до батька 🤝», «Ти схуд? Розлучення впливає добре!», «Гарік ти не в формі, схуднув чи що, видужуй😂», «Харламов тигр🔥», «🔥схуд не впізнала прям», «Копія тата 😍», – пишуть у коментарях.

Як відомо, зараз Харламову насправді доводиться нелегко, оскільки нещодавно стало відомо про те, що він розлучається з зіркою «Інтернів» Христиною Асмус. Своє рішення пара назвала обдуманим, а також попередила всіх, що ніяких скандалів і бруду в пресі не допустять, оскільки про розподіл майна і подальше вихованні дочки домовилися заздалегідь.

Вони були разом з 2013 року. Заради Асмус Харламов пройшов через непросте розлучення з першою дружиною Юлією Лещенко.

Свій другий шлюб артист називає щасливим часом, однак що саме стало причиною розриву однієї з найкрасивіших пар російського шоу-бізнесу, так і залишається загадкою.

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