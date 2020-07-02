Ничего не стесняется

Популярная российская актриса Кристина Асмус решила похвастаться развлечениями после того, как сообщила о разводе с шоуменом Гариком Харламовым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Проголосовала 🤨 Надо бы закусить», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует в платье желтого цвета и с мороженым в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вроде женщина, а выглядит , как ребёнок фигура детская», «Блин как куколка, не законно быть на столько красивой», «Классная», «закусите вкусным», «платье огонь», «Иногда лучше лизать мороженку, чем говорить», «Кстати тебе идёт мороженое!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 32-летняя российская актриса Кристины Асмус показала, чем занимается после публичного объявления о разводе с 39-летним комиком Гариком Харламовым.

В новом посте в своем микроблоге в Instagram артистка продолжает погоревать и без того горячую тему.

«Так, скоро разведёнка, надо бы в форму себя привести 😂🏃🏼‍♀️👟», - написала она и опубликовала свое фото в спортивной одежде.

Пользователи сети подхватили шутку артистки.

Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.

Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.