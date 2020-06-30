Кристина Асмус решила скрасить бракоразводный процесс с Гариком Харламовым, проведя время с любимым мужчиной

Совместные развлечения она показала в соцсети, а также рассказала о подготовке к визиту желанного гостя, передает Politeka.net.

«Сейчас в гости к нам приедет мой папа. Решила наготовить всякого, да побольше», — рассказала звезда.

К приходу отца актриса основательно подготовилась: сходила в супермаркет за продуктами и приготовила множество угощений к столу.

После трапезы Кристина решила научить папу кататься на электросамокате. Это стало настоящей забавой. Асмус поделилась кадрами, на которых запечатлен едущий на самокате ее отец. За кадром слышен смех звезды.

Напомним, после восьми лет совместной жизни Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. При этом они подчеркнули, что решение приняли давно и на не повлиял ни скандал с фильмом «Текст», ни карантин.

К слову, не все верят в то, что супруги расходятся. Ходят слухи, что это всего лишь розыгрыш. Эти догадки подогрели слова ведущего популярного YouTube-шоу Сomment out Владимира Маркони, который заявил, что пара попросту приняла участие в проекте.

На что он сразу же получил жесткий ответ от Харламова. Шоумен отверг подобные предположения.

Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.

Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.