Відома модель Памела Андерсон показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото красуня стоїть в босоніжках і латексних штанях, а образ доповнила топом та довгими рукавичками. Памела спокусливо вигнулась і показала свою п'яту точку у всій кркасе. Андерсон стояла в профіль, але голову розгорнула до камери, залишивши волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

Фанати не змогли засипати красуню коментарями або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Соковитий ракурс".

Популярні новини зараз

ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."

"Він задихається": біда трапилася з легендарним Геннадієм Хазановим, директор актора видав правду

Юна дочка Глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "Вона народилася з великим..."

Суми допомоги перерахували, на роботу можна не поспішати: кому роздадуть тисячі гривень просто так
Показати ще

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала себе у всій красі.

Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, яка ледь не выпрыгивала з нього. 

Тонка тканина натягнулася на пишних принади, що робило образ соковитим. Зірка підкреслила тонку талію шовковою тканиною. 

Памела підняла наряд, засвітивши струнку ніжку. Її вигини вражають - стегном вона злегка торкалася до цегляної стіни, і крізь утворену "вилучення" сяяло світло. 

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала свіжий ніжний образ і розповіла про важливий день.

View this post on Instagram

Thank you for all the birthday wishes ... 🌸

A post shared by Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson) on

Нагадаємо, соковита Памела Андерсон роздяглася в лазні і показала найцікавіше

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон задерла сукню, влаштувавши пустощі біля ліжка

Також Politeka повідомляла, що розкута Памела Андерсон вляглася на ліжко і спустила білизна