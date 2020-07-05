Відома модель Памела Андерсон показала сміливий образ, порадувавши фанатів
На фото красуня стоїть в босоніжках і латексних штанях, а образ доповнила топом та довгими рукавичками. Памела спокусливо вигнулась і показала свою п'яту точку у всій кркасе. Андерсон стояла в профіль, але голову розгорнула до камери, залишивши волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли засипати красуню коментарями або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Соковитий ракурс".
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Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала себе у всій красі.
Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, яка ледь не выпрыгивала з нього.
Тонка тканина натягнулася на пишних принади, що робило образ соковитим. Зірка підкреслила тонку талію шовковою тканиною.
Памела підняла наряд, засвітивши струнку ніжку. Її вигини вражають - стегном вона злегка торкалася до цегляної стіни, і крізь утворену "вилучення" сяяло світло.
Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала свіжий ніжний образ і розповіла про важливий день.
Нагадаємо, соковита Памела Андерсон роздяглася в лазні і показала найцікавіше
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон задерла сукню, влаштувавши пустощі біля ліжка
Також Politeka повідомляла, що розкута Памела Андерсон вляглася на ліжко і спустила білизна