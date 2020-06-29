Известная модель Памела Андерсон показала, как развлекается в квартире с голыми стенами

На фото Памела позирует в белом платье, но без нижнего белья, которое звезда не очень любит носить. Андерсон дополнила образ каблуками, а сама стояла возле кирпичной стены. Красотка задрала платье, показывая свои идеальные ноги максимально, на сколько может. Модель оставила волосы распущенными, а стояла на фоне кровати, которая оказалась единственным предметом интерьера среди пустой квартиры без ремонта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать комплиментами Андерсон, но так и хочется сказать: "Даст фору 20-летним".

Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон соблазнила изгибами в одном белье.

На фото модель позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила. Фото получилось очень жарким и смелым.

Ранее мы сообщали, что американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок.

Облачилась Андерсон только в белье, которое прекрасно сочеталось с ее фантастическими формами. Хоть ее лица и не было видно на кадры, поклонники остались ублаженными роскошной позой.

Точеная фигура и соблазнительные изгибы актрисы не остались без их внимания.

Напомним, стройная Памела Андерсон разлеглась на траве и впечатлила длиной ног

Также Politeka писала, что необузданная Памела Андерсон устроила шоу, сбросив с себя лифчик

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