Известная модель Памела Андерсон не собирается останавливаться и продолжает радовать фанатов жаркими образами

В этот раз Памела была в коротеньком платье, под которым, как можно заметить, не оказалось нижнего белья. Андерсон соблазнительно выгнулась и показывала свое тело, пока сидела в бане на досках. Красотка оставила волосы распущенными и вытянула ноги вперед, чтобы сделать снимок еще сочнее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра", - написала Памела под фото.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя", "Я не могу ждать, отличная картина, кстати", "Тебе жарко на вершине жары? Вау, во сколько ты будешь сегодня вечером, Памела?", "Я скоро к тебе присоединюсь", "Давайте пойдешь поплаваем?", "Жить на что? Я рядом", "Королева", "Подраздел 18 зиллионов", "Замечательно, приветствие из Неаполя", "В гостях у совершенства".

Ранее мы сообщали, что известная американская актриса Памела Андерсон соблазнила изгибами в одном белье.

На фото модель позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила. Фото получилось очень жарким и смелым.

Бесстыдница повернулась на живот, облокотилась о руки. Она закинула длинные волосы назад за спину и страстно посмотрела в камеру. При этом губы ее были приоткрыты.

Напомним, стройная Памела Андерсон разлеглась на траве и впечатлила длиной ног

А еще Politeka писала, что необузданная Памела Андерсон устроила шоу, сбросив с себя лифчик

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