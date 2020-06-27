Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном летнем стиле

На фото Памела позирует в маленьком сарафане, который еле прикрывал бедра красавицы. Андерсон легла на траву и расставила руки в бок, а ноги сложила ровно. Звезда голову повернула от камеры, показывая свои светлые волосы. Фотограф снял красотку сверху и на снимке можно легко оценить длинные ноги модели, которая не стеснялась их показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "А где белье?".

Ранее мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон сверкнула идеальными формами в фотосессии без белья.

«Тусуюсь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Андерсон позирует лежа на мотоцикле без белья, прикрыв внушительные формы рукой. Как можно заметить, фотография сделана в черно-белом стиле, но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в полный восторг.

Сообщалось, что экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова засветила свои прелести на пляже.

На опубликованном фото певица отдыхает на пляже в Одессе. Она позирует на матрасе у самого моря, одетая в обтягивающий купальник-боди оранжевого цвета. Наряд оказался настолько тесным, что "просветил" все пикантные подробности на теле красотки, а к тому же - похож на обмундирование спасателей. В таком образе девушка переплюнула даже Памелу Андерсон.

Напомним, необузданная Памела Андерсон устроила шоу, сбросив с себя лифчик

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