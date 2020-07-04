72-річна легенда радянської та української естради Софія Ротару показала свій розкішний маєток у селі П'ятихатки під Києвом в районі Конча-Заспи

Знімки будинку і квітів навколо нього вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах – добротний будинок, що потопає в зелені, а також на одному з фото можна побачити зруб. Звертає до себе увагу ідеально підстрижений газон, а також квітучі кущі.

У коментарях шанувальники не поскупилися на компліменти.

«У класної жінки все має бути супер🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Дуже люблю,але дуже рідко виходите на сцену😢😢», «У Вас дуже гарний будинок🔥», «Дуже красиво!😍😍😍♥️», «Яка краса😍», «Краса! А де ж гірська лаванда?😎», «Яка краса!!! 😍😍😍», «Дуже красиво 💕💕💕», «Круто! Особливо гортензії!», – пишуть шанувальники співачки.

Відзначимо, що серед тих, кого вразив маєток, були і такі зірки як Максим Галкін та Микола Басков.

Як відомо, до анексії Криму співачка проживала в Ялті, однак після подій на півострові в 2014 році вона облаштувалася під Києвом.

Раніше ми розповідали, що Ротару втратила десятки мільйонів рублів після того, як позбулася можливості давати концерти на території Російської Федерації. Причиною для припинення гастрольної діяльності зірки стала пандемія китайського вірусу і карантин через неї.

За словами директора артистки Сергія Лаврова, збитки Ротару через закриття кордонів склали близько 42 мільйонів рублів. Співачку, яка зараз знаходиться в столиці України, часто запрошують виступити на корпоративах в сусідній державі, однак вона не має можливості покинути свою країну.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою вразила виглядом, такою співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».