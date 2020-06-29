Попуярная певица София Ротару без стеснения показала роскошную фигуру на пляже

На фан-странице Ротару в Инстаграм опубликовали фото с отдыха звезды, передает Politeka.net. Ротару была одета в пляжный костюм, оставив голыми плечи и зону декольте. Певица надела солнцезащитные очки, дополнив образ цветком в волосах. Стоит отметить, что на свои 72 года выглядит артистка просто замечательно. Она до сих пор может позволить себе открытые плечи, чего, например, не может позволить себе ее коллега Алла Пугачева.

«Если солнце с утра улыбается, Если в воздухе пахнет мечтой, Если нежность в тебе просыпается, значит, Доброе утро с тобой!», - подписали поклонники фото.

В комментариях к посту Софии Ротару оставили массу комплиментов.

«Супер кадры красавица наша. Шикарный снимок», «Невероятная», «Красотка», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Ротару потеряла десятки миллионов рублей из-за отмены концертов в России. Певица, как и все ее коллеги, была вынуждена отменить концерты из-за пандемии. Как рассказал директор певицы Сергей Лавров, из-за карантина Ротару уже потеряла 42 милиона рублей. Сейчас же Ротару находится в Киеве, поэтому не имеет возможности ездить в РФ на корпоративы.

Напомним, что Пугачева проигнорировала Ротару на публике, довольный Киркоров не сдержался: «Женщина всегда права».

Как сообщала Politeka, большая потеря у Ротару, директор певицы сообщил о неизбежном: "Загадывать нельзя, но...".

Также Politeka писала, как Ротару, Пугачева, Бабкина и Успенская выглядели в юности: в сети всплыли неожиданные фото звезд.