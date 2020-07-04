Дитина посадила кущ лаванди не просто так

Примадонна російської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін з дитинства привчають своїх дітей до праці

У соціальній мережі Instagram зіркові батьки люблять ділитися успіхами своїх шестирічних двійнят Лізи і Гаррі, передає Politeka.net, і ці відео стабільно викликають захват публіки.

Цього разу Максим опублікував у себе запис, зроблений Лізою. Дівчинка знімає, як її брат, пихкаючи і сопучи, копає в саду яму, щоб посадити лаванду.

На відео дівчинка детально описує те, що відбувається, показуючи роботу брата, кущ лаванди, приготований до посадки, а також пляшку з водою для поливу.

При цьому вона встигає не тільки зняти все, що відбувається, але паралельно запрошує шанувальників підписуватись на канал, ставити лайки і стежити за долею лаванди. Гаррі ж, працюючи з лопатою, жартома називає сестру блогером, а також каже, що «робота у нас така: садити лаванду, поливати квіти і ще багато чого».

Після того, як кущ лаванди зайняв своє місце, Ліза резюмувала: «Так проходять наші веселі дні». А от Гаррі по-справжньому здивував. Поливаючи лаванду, він звернувся до рослини:

«Лавандочко, мила, виконай моє бажання. Я хочу, щоб я створив машину часу і телепортації. Будь ласка!».

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого відео, не поскупившись на компліменти юним блогерам.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!".

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