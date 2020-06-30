Фото сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина ошеломили сеть
Кадры были опубликованы в соцсети на фан-страничке Примадонны, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз.
«Мальчики - копии отцов», - подписаны снимки.
Сходство действительно поражает. Пользователи сети массово выражают свое восхищение в комментариях.
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«Ксерокс!😍😍», «Очень похожи!», «Ксерокопия Макса❤️❤️❤️», «У красивых отцов красивые дети», «Одно лицо с папой», «Точь в точь», «Как же похожи...👍💕», "Растет полной копией отца", «Блииин, яблочко от яблони... Копия😍», «Ваууууу, лица одни и те же !!!!👍👍👍», «Прелесть какая, как 2 капли воды!!», - пишут в сети.
Напомним, ко Дню отца Максим Галкин опубликовал раритетные фото своего папы.
Шоумен также признался, что его отец Александр отвечал за все танкостроение и автомобилестроение в армии, дослужившись до звания генерал-полковника.
Отец шоумена был профессиональным военным и за длительную карьеру успел написать несколько трудов по военной технике, в том числе посвященные танку Т-80У, за что получил государственную премию.
Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".
Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".
Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".