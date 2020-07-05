Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала сміливий образ
На фото красуня позує в червоному платті в горошок і чорних трусиках. Омович спустила сукню на плечі і показала нову груди без білизни, яку можна добре розглянути. Олена доповнила образ сміливим мейкапом, а сама сиділа на лужку серед дерев. Про це пише Politeka.net з ссылкокй на сторінку знаменитості.
"Ягідки або полунички", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"чи Не краще взагалі голою ходити", "Суничка це ж очевидно)))", "Красива дуже-дуже", "У тебе на червоній сукні розсипані дрібні білі горошини наче насіння на стиглої лісової суниці", "Ще хочеться додати!! Цей образ більш за все тобі йде) вишукано романтичний і з ним ти жіночна і по справжньому чарівна".
Раніше ми повідомляли, що відома київська модель Олена Омович засвітила свої «диньки» у всій красі.
Красуня вибрала для прогулянки на вулиці чорний комбінезон, який максимально обтягнув її ідеальну фігуру. Нова груди Омович, яку вона нещодавно збільшила за допомогою пластичної операції, ледь не випала з глибокого декольте. Красуня стояла на вулиці і позувала на камеру.
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