Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала сміливий образ

На фото красуня позує в червоному платті в горошок і чорних трусиках. Омович спустила сукню на плечі і показала нову груди без білизни, яку можна добре розглянути. Олена доповнила образ сміливим мейкапом, а сама сиділа на лужку серед дерев. Про це пише Politeka.net з ссылкокй на сторінку знаменитості.

"Ягідки або полунички", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"чи Не краще взагалі голою ходити", "Суничка це ж очевидно)))", "Красива дуже-дуже", "У тебе на червоній сукні розсипані дрібні білі горошини наче насіння на стиглої лісової суниці", "Ще хочеться додати!! Цей образ більш за все тобі йде) вишукано романтичний і з ним ти жіночна і по справжньому чарівна".

Раніше ми повідомляли, що відома київська модель Олена Омович засвітила свої «диньки» у всій красі.

Красуня вибрала для прогулянки на вулиці чорний комбінезон, який максимально обтягнув її ідеальну фігуру. Нова груди Омович, яку вона нещодавно збільшила за допомогою пластичної операції, ледь не випала з глибокого декольте. Красуня стояла на вулиці і позувала на камеру.

Нагадаємо, українська Кардашьян вивалила напоказ гідність в червоному білизна, видно всі

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян похизувалася результатами пластики в мікро купальнику

Також Politeka повідомляла, що модель Олена Омович осідлала залізного коня, влаштувавши жаркі перегони на воді



