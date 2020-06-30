Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в новом соблазнительном наряде

Модель часто демонстрирует на себе откровенную одежду одного из магазинов, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Омович предстала в серой футболке с надписью. Верх одежды - короткой, а внизу была прикреплена цепочка, что придавало образу некой дерзости.

Однако больше всего внимания привлекли голубые шортики с пикантными вырезами по бокам. Алена приподняла ткань и засветила свои упругие ягодицы. Казалось, красотка решила не надевать белья, едва не засветив самое интимное.

Большая грудь, тонкая талия и идеальные бедра - в этом теле идеально все.

"Ах эти шортики🔥 в голубом цвете...", - написали пользователи сети.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Очень сексуально и красиво капеец💖", "Ой ну нереально", "Просто дух захватывает!🔥🔥🔥 спасибо вам за мотивацию следить за собой!!!♥️", "тут нет спорта. Здесь сплошная хирургия. В **пе силикон. В груди тоже", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в крохотном тесном топе, из которого едва не выпрыгивают новые округлости. Большей откровенности прибавляло огромное декольте, натянувшиеся на пуговицах из-за больших объемов. Ткань, казалось, трещит по швам.

Также модель надела белую плиссированную мини-юбку.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в леопардовом платье, показывая себя без белья. Модель стояла на балкончике с видом на Днепр, а сама в руках держала коктейль, которым наслаждалась, пока отдыхала.

Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем

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