Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в новом соблазнительном наряде
Модель часто демонстрирует на себе откровенную одежду одного из магазинов, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.
Омович предстала в серой футболке с надписью. Верх одежды - короткой, а внизу была прикреплена цепочка, что придавало образу некой дерзости.
Однако больше всего внимания привлекли голубые шортики с пикантными вырезами по бокам. Алена приподняла ткань и засветила свои упругие ягодицы. Казалось, красотка решила не надевать белья, едва не засветив самое интимное.
Большая грудь, тонкая талия и идеальные бедра - в этом теле идеально все.
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"Ах эти шортики🔥 в голубом цвете...", - написали пользователи сети.
За три часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.
"Очень сексуально и красиво капеец💖", "Ой ну нереально", "Просто дух захватывает!🔥🔥🔥 спасибо вам за мотивацию следить за собой!!!♥️", "тут нет спорта. Здесь сплошная хирургия. В **пе силикон. В груди тоже", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович предстала в крохотном тесном топе, из которого едва не выпрыгивают новые округлости. Большей откровенности прибавляло огромное декольте, натянувшиеся на пуговицах из-за больших объемов. Ткань, казалось, трещит по швам.
Также модель надела белую плиссированную мини-юбку.
Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в леопардовом платье, показывая себя без белья. Модель стояла на балкончике с видом на Днепр, а сама в руках держала коктейль, которым наслаждалась, пока отдыхала.
Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем
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