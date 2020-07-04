Шестирічна дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза стрімко набирає популярність у мережі

На сторінку шестирічної дівчинки вже підписалися 695 тисяч осіб, і ця цифра збільшується щодня, передає Politeka.net.

У свою чергу, юна власниця акаунта намагається радувати численних фанатів новими знімками та відео, в яких демонструє свої досягнення, життя сім'ї, а також ділиться милими кадрами з братом.

Так, на сторінці Лізи з'явився знімок, на якому вона позує разом з Гаррі. Прихильники відразу ж відзначили, що хлопчик дуже підріс і змужнів, а дівчинку називають білявим дивом.

«Які дітки вже дорослі👍👍👍», «Гаррі підріс. І дуже гарний. Ліза, диво біляве», «Солоденькі, вірніше сказати, медові дітки», «Ліза і Гаррі мене дуже тішать нехай буде благо і добро вашій родині!❤️❤️❤️», «Які гарні дітки!», «У Гаріка вуха точно як у тата. Один в один!», «Які гарні володарі щасливих батьків», «Гарік як подорослішав)))) Лізонька поки ні ще))))», «Чудові діти, красиві, розумні і виховані!!!», «Діти так вже підросли..😍 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀», – не перестають захоплюватися шанувальники.

Зазначимо, що Лізу і Гаррі шоумену і примадонні російської естради народила сурогатна мати в 2013 році. Восени дітям виповниться сім років, однак вже зараз вони не перестають захоплювати батьків і шанувальників їх творчості своїми здібностями. Діти малюють, вчать іноземні мови, танцюють, займаються спортом. Зіркова пара не шкодує грошей для того, щоб дати своїм спадкоємцям все найкраще, й освіта тут стоїть на першому місці.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вразила висловлюванням про брата: "Така...".

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