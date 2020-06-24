Российский шоумен Максим Галкин поразил трогательным постом, посвященным его отцу

Об этом пишет Politeka.net.

По словам мужа Аллы Пугачевой, он "прозевал" День отца, поэтому с запозданием опубликовал в своем личном микроблоге Instagram трогательный пост.

Публикацию Максим Галкин сопроводил раритетными снимками, на которых можно увидеть его отца Александра, которым наследники шоумена могут гордиться.

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили», - утверждает российский шоумен.

В публикации Максим Галкин также признался, что его отец Александр отвечал за все танкостроение и автомобилестроение в армии, дослужившись до звания генерал-полковника.

Отец шоумена был профессиональным военным и за длительную карьеру успел написать несколько трудов по военной технике, в том числе посвященные танку Т-80У, за что получил государственную премию.

«Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю!» - резюмировал Максим Галкин в своей трогательной публикации.

Стоит также добавить, что Александр Галкин был начальником Главного автобронетанкового управления Минобороны СССР и РФ с 1988 по 1997 год.

"Гарри очень похож на Вас в детстве. Копия даже", "Никогда не поздно вспомнить и рассказать об отце! И сын у него не менее талантлив", Мой Папа тоже был восхитительный. Счастье расти с любящим и любимым отцом. У таких вырастают счастливые дети", "Вечная память...", " Макс на Киркорова здесь похож", "Отличного сына воспитали Ваши родители!", - отреагировали поклонники на публикацию.

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