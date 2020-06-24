Российский шоумен Максим Галкин поразил трогательным постом, посвященным его отцу

Об этом пишет Politeka.net.

По словам мужа Аллы Пугачевой, он "прозевал" День отца, поэтому с запозданием опубликовал в своем личном микроблоге Instagram трогательный пост.

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Публикацию Максим Галкин сопроводил раритетными снимками, на которых можно увидеть его отца Александра, которым наследники шоумена могут гордиться.

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили», - утверждает российский шоумен.

В публикации Максим Галкин также признался, что его отец Александр  отвечал за все танкостроение и автомобилестроение в армии, дослужившись до звания генерал-полковника.

Отец шоумена был профессиональным военным и за длительную карьеру успел написать несколько трудов по военной технике, в том числе посвященные танку Т-80У, за что получил государственную премию.

«Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю!» -  резюмировал Максим Галкин в своей трогательной публикации.

Стоит также добавить, что Александр Галкин был начальником  Главного автобронетанкового управления Минобороны СССР и РФ с 1988 по 1997 год.

"Гарри очень похож на Вас в детстве. Копия даже", "Никогда не поздно вспомнить и рассказать об отце! И сын у него не менее талантлив", Мой Папа тоже был восхитительный. Счастье расти с любящим и любимым отцом. У таких вырастают счастливые дети", "Вечная память...", " Макс на Киркорова здесь похож", "Отличного сына воспитали Ваши родители!", - отреагировали поклонники на публикацию.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".