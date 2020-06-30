Младшая дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина решила попробовать себя в образе официантки

Как передает Politeka.net, забавное видео появилось на фан-странице Пугачевой в Инстаграм. На видео Лиза притворялась официанткой и играла с Пугачевой в ресторан. Девочка принесла на подносе игрушечную еду, поставила ее перед матерью, громко озвучив: «Круассан с тостом». После этого девочка взяла поднос, поклонилась и торжественно заявила: «Приятного аппетита».

Стоит отметить, что Лизе удалось очень точно скопировать манеру поведения официантов в дорогих заведениях.

«Хозяюшка», - подписали видео поклонники звездного семейства.

За день видео с малышкой посмотрели почти 60 тысяч раз. В комментариях поклонники звездного семейства оставили массу комплиментов.

«Какая умничка», «Прелесть!! Солнечная девочка!!!», «Ничего себе ты маму кормишь! Хочешь, чтобы она поправилась?», «Лиза, умничка, золотая девочка», «Аллочка умеешь руководить! И это здорово! Повара официанты все в округе», «Какая же взрослая кукла», «Ну просто прелесть!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева проводят очень много времени со своими детьми. Они регулярно делятся видео из повседневной жизни, показывая, во что играют их дети, чем они увлекаются и каким занятиям отдают предпочтение. Уже сегодня детки необычной пары очень популярны в сети.

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