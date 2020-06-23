Дочь Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Лиза, сделала комплимент своему маленькому братику

В одной из фан-групп девочки опубликовали видео, на котором кроха общается с папой, а тем временем ее братик кидает мяч, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам малышки, если Гарри набьет определенное количество мячей, то станет "королем России". На вопрос Галкина, есть ли в РФ король девочка с умным видом отвечает, что это Гарри.

Во время игры мальчик неаккуратно бросил мяч и попал по лицу сестренки, но та особо не расстраивалась.

"Как же она его любит 😍❤️", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Смотреть можно бесконечно! Милота", "Я обожаю эту девчонку😍😂😘какая она милая. И действительно как она любит брата. Пусть всю жизнь так дружно, растут защитой друг для друга👍👍", "Какие у вас чудесные дети! Как правильно вы их воспитываете! Всегда с удовольствием смотрю ролики с Лизой и Гарри! 😊 🌷 ☀", "Скорее бы восемь миллионов знаков получил Гарик👏🎉", "И тогда, у нас будет настоящий король - Гарик.....) 😍", "Обожаю её😍", "Маленькая куколка👏", "Какая прелесть!!!!!", "У Лизы большое будущее👍💖👏", "Такая деловая, без улыбки нельзя смотреть!", - написали пользователи сети.

Напомним, максим Галкин опубликовал кадры в своем Инстаграм, на которых Лиза устроила зрелищный показ мод.

Девочка с распущенными волосами по очереди появлялась из дверного проема в различных нарядах, при чем пару раз явно в платьях не по размеру.

Напомним, что друг Пугачевой не сдержался и засветил Примадонну в мини до похудения: "Почему она такая...".

Также Politeka писала, что Пугачева без Галкина похвасталась красавицей-дочкой, даже Ротару не удержалась: «Вылитая мамочка».