Российский юморист и комик Максим Галкин растрогал сеть новым видео с шестилетней дочерью Лизой в машине

Как сообщает Politeka, артист опубликовал свежие кадры у себя на странице в Instagram. На них девочка примеряет фильтр сети в виде собачки.

«Какая же она милашка, согласны?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Лиза едет в машине, смотря в камеру. В этот момент фильтр «превращает» ее в собачку: появляются ушки и носик. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Милашка просто! Супер», «забавненькая кроха», «боже, какая прелесть! Чудо, а не ребенок», «Лиза на самом деле милашка , умная красивая девочка прям душа ее берет», «Лизоньку – прелестная девочка», «красотка», «какая собачка», «ребенок чудо», - пишут они.

До этого мы писали, что российский юморист Максим Галкин умилил видео с шестилетними двойняшками Аллы Пугачевой Лизой и Гарри.

Артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых Лиза устроила зрелищный показ мод.

Все действо происходила в подсобном помещении, где расположены стиральные машинки. Девочка с распущенными волосами по очереди появлялась из дверного проема в различных нарядах, при чем пару раз явно в платьях не по размеру. Многие предположили в комментариях, что Лиза примерила мамины наряды. Гордый отец снимал процесс и подбадривал дочь. Также в кадре мелькал и Гарри, забавно пробегая мимо камеры.

Напомним, что друг Пугачевой не сдержался и засветил Примадонну в мини до похудения: "Почему она такая...".

Также Politeka писала, что Пугачева без Галкина похвасталась красавицей-дочкой, даже Ротару не удержалась: «Вылитая мамочка».