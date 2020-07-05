Відома українська співачка Настя Каменських показала, як проводить вихідні у мами

На фото Настя сидить за літнім столиком. Красуня була в чорній сукні з візерунками і насолоджувалася смакотою, яку мама для неї приготувала. На фото можна побачити чай і ємність з ягодами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Потапа, який поділився цим знімком.

"В гостях у мами Настусі. Здрастуй, рідне село, як же довго мене не було", - написала Настя.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така Настя сама ніжна і виглядає молодше ніж коли секс діва", "У тещеньки", "Настя така справжня, без штучних губ і грудей", "Олексій заборгував", "Який класний ранок", "Відразу вашу з Настею пісню згадала і в голові: "У Мами вдома на кухні так добре.....", "Так атмосферно по домашньому, по простому", "Так затишно і по-справжньому", "Там біля мами в селі ти відчуваєш себе по-справжньому щасливою дівчинкою, як в дитинстві".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою в новому літньому образі, встрибнувши в ньому в басейн.

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів жаркими кадрами зі своєю ідеальною фігурою після схуднення, якого так довго добивалася.

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