Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как удивляла фанатов в Одессе на концерте

Как известно, стройная Настя Каменских любит показывать всю себя после похудения. Спустя несколько месяцев перерыва, девушка зажгла на сцене со своими девочками танцовщицами и впечатлила видом в костюме из латекса.

Не секрет, ранее график Насти был очень насыщенным, поэтому для каждого концерта ей приходилось вкладываться "по-полной" в свои образы, чтобы продолжать подогревать интерес к своим выступлениям.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица представила серию коротеньких видео, сделанных прямо на выступлени вместе с девочками из подтанцовки. Певица позировала в необычном костюме, доверху укрытом блестками и с легкой укладкой на пышных волосах.

Серия кадров выглядела весьма позитивно, ведь Настя также поделилась роликом, на котором позировала одна, хвастаясь фигурой с приветливой улыбкой. Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать, хотя ранее под похожими кадрами фанаты написали, что "им стыдно смотреть, хотя это красиво".

До этого звезда примерила асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, специально к тому Настя подобрала джинсовые мини-шорты. Певица также сделала необычный маникюр: ногти на одной руке накрашены белым лаком, а на другой – черным. Макияж певицы выполнен в теплых оттенках.

«Желаю всем яркой пятницы 💚⠀Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2?», - написала Настя, тут же получив отклик пользователей.

Вот что ответили фанаты:

«2😍❤», «Обе😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну какая крутая дамочка!», «И 1 и 2, вот так ягодка😍», «Обе👍😂💥💥💣», «Оба😍 Какая красотка💖🔥», «2 конечно)», «ярче чем ты, она уже точго не будет😻🔥».

Стоит отметить, что во время своего похудения звезда рассказывала, как употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем Настя дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть

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