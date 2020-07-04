Популярна російська актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки серіалу «Свати», вирішила в суботу підняти настрій шанувальникам

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 66-річна артистка поділилася епізодом з популярного серіалу, в якому відчитує екранного «чоловіка» за те, що той посмів приховати пляшечку коньяку після візиту гостей і приклався до неї вночі, передає Politeka.net.

Знайдена випадково «заначка» розлютила Валюху, яка зі словами «От скотобаза!» кличе до себе чоловіка і по всій строгості вичитує його на своєму славнозвісному суржику. В кінці вона заявляє, що запам'ятала, скільки в пляшці коньяку, і виносить останнє попередження благовірному: «Урию!».

Цей момент дійсно повеселив численних шанувальників як серіалу, так і самої актриси. Багато з них відзначили не тільки її мову і гру, але і вбрання, особливо всім запали в душу її чорні капронові гольфи.

«Гольфи чарівні!», «Шикарний фільм.. Не набридає передивлятися... Знову і знову 👏», «Особливо ФАТИТЬ 😂😂😂», «Валюха просто космос🤣🤣🤣», «Це просто 💣! Кожен день дивимося . Вже 1000 разів ! Все як перший раз 🤗😍», «Скотобаза це просто 🔥🔥🔥🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻обожнюю цей фільм і можу дивитися нескінченно) Актори просто талантіще!!! 😍 Люблю!!!🙏🏻❤️», «Валя, ти незрівнянна😍😍😍😍😍», «Мене розчулюють гольфи! 👍», «Неймовірна Валюха! Її висловлювання до чоловіка стали напевно народними у багатьох сім'ях. От скотобаза!!🤣🤣🤣🤣», – пишуть під публікацією фанати.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко засвітилася з відомою актрисою: «Сестри».

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