Популярная российская актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря сериалу «Сваты», решила в субботу поднять поклонникам настроение

На своей странице в социальной сети Инстаграм 66-летняя артистка поделилась эпизодом из популярного сериала, в котором отчитывает экранного «супруга» за то, что тот посмел припрятать бутылочку коньяка после ухода гостей и приложился к ней ночью, передает Politeka.net.

Найденная случайно «заначка» разозлила Валюху, которая со словами «Вот скотобаза!» зовет к себе мужа и по всей строгости отчитывает его на своем знаменитом суржике. В конце она заявляет, что запомнила, сколько в бутылке коньяка, и выносит последнее предупреждение благоверному: «Урою!».

Этот момент действительно повеселил многочисленных поклонников как сериала, так и самой актрисы. Многие отметили не только ее речь и игру, но и наряд, особенно запали всем в душу ее черные капроновые гольфы.

«Гольфы неотразимы!», «Шикарный фильм.. Не надоедает пересматривать... Снова и снова 👏», «Особенно ФАТИТ 😂😂😂», «Валюха просто космос🤣🤣🤣», «Это просто 💣! Каждый день смотрим . Уже 1000 раз ! Все как первый раз 🤗😍», «Скотобаза это просто 🔥🔥🔥🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻обожаю этот фильм и могу смотреть бесконечно) Актеры просто талантище!!! 😍 Люблю!!!🙏🏻❤️», «Валечка, ты бесподобна😍😍😍😍😍», «Меня умиляют гольфы! 👍», «Обалденная Валюха! Её высказывания к мужу стали наверно народными во многих семьях. Вот скотобаза!!🤣🤣🤣🤣», – пишут под публикацией фанаты.

Напомним, что Татьяна Кравченко засветилась с известной актрисой: «Сестры».

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