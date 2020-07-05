Анастасія Волочкова, Дар'я Астаф'єва, Юрій Куклачов і інші зірки порадували своїми котами

На першому фото кіт Анастасії Волочкової. Точніше, не зовсім кіт, а представник сімейства котячих - Сервал. Красень має леопардове забарвлення і великі вушка. Як Волочкова відзначила, назвала свого царського кота - Вінчі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Березня Адамчук. Красуня була в прозорій сукні, а в руках тримала чорно-золотистого кота. Фото вийшло дуже ніжним і спокусливим, адже обидві "кішечки" були неймовірними.

На третьому фото завидна любителька кішок Кеті Перрі. Красуня стояла в сукні в горошок, а образ додала квіткою за вухом. В руках зірка тримала самого звичайного кота. Кеті розповіла в публікації, що його вже немає, але він прожив цілих 15 років. Як можна помітити, Перрі дуже любила свого красеня, не за породу, а за його доброту.

На наступному знімку вже Даша Астаф'єва. Красуня була в майці, а в руках тримала кота породи екзотична короткошерста. Красеня звуть Йося, він показував свою сумну мордочку, що зробило фото досить сумним.

Заключає топ легенда кішок - Юрій Куклачов. Він був у дивному одязі й капелюсі, на якій був квітка у вигляді ромашки. Юрій годував кішку на ім'я "Стрілка", яка сиділа в нього на плечі.

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