Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева снялась в новой пикантной фотосессии, нарядившись во все черное

Как сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости, пикантное черное платье максимально подчеркивало ее роскошную фигуру.

«Женщину увидеть в человеке сложно. Юля смогла. Красотка и профессионал... обожаю и признаюсь, с удовольствием делила площадку», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Астафьева позирует в платье с громадным декольте. В какой-то момент внушительные формы певицы буквально «выпрыгивают» из наряда, из-за чего ей приходится держать их рукой.

«Во власти всяческих раздумий, контроль теряется частично)» - подчеркивается в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники певицы были в восторге от идеального образа кумира.

«Восхищаюсь», «черная пантера», «с огоньком барышня», «Прекрасное фото прекрасной Женщины», «харизматичная королева», «Настоящая львица.....да что ж я так слабо...Пантера!!!!Восхитительная!», «шикарная», «красиво, слов нет», «Клеопатра!», «ну очень мило», «моя буба», «Кто-нибудь срочно вызывайте пожарных, здесь огонь!», «идеал украинской женщины!», - пишут они.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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