Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится на пляже в телесном купальнике

В этот раз певица восхитила фигурой в стильном купальнике нюдового оттенка без каких-либо принтов и украшений. Звезда решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как веселится вместе с друзьями и коллегами на пляже, пишет Politeka.

При этом стройная Даша не без удовольствия позировала в своем пляжном наряде, дополив тот лишь стильной шляпкой с леопардовым принтом. Сама звезда выглядела удивительно привлекательно, похоже, ей снова удалось похудеть. Как можно заметить, от загара светлая кожа Даши "едва ли не горит", но певице это нравится. Чтобы получить золотистый тон, она решила понежиться на солнце.

Чтобы всегда иметь такой роскошный вид, певица постоянно заботится о своем теле.

"Ужин мы заменяем печеными яблоками. После чего в организме происходят такие биохимические процессы, что вот это яблоко, оно просто растворяет все плохое, что ты съел. И оно все испаряется", — рассказала Даша однажды в своем интервью.

Также Даша решила показать, как перевоплотилась в стильную даму - леди из 60-х годов. Все благодаря ее стильному наряду, яркому макияжу и аккуратной укладке. Похоже, Даша решила поэкспериментировать с образами и показать новый стиль, чем удивила поклонников.

Так, певица позировала в стильном платье в черно-белую клетку длинны миди, дополнив образ стильными туфлями лодочками на среднем каблуке и аккуратной черной сумкой. Завершением ее образа стали ретро-очки в модной оправе.

«Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Изящная как статуэтка», «Да какой там вес! Вы самая красивая на всём свете! ❤», «❤️🔥👍все прилично и отлично💯», «Ретро дива века 😍», №Какая неприлично эффектная дама👌👍», «Красотка 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромница!)», «Красивейшая🔥».

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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