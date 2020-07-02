Даша заявила о об участии в съемках в новом сериале

Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стильные фото в новом образе для съемок

В этот раз певица восхитила фигурой в стильном обтягивающем черном платье с лямкой и тканевой вставкой в тон наряду. Только вчера звезда в похожем наряде прогулялась во дворе вместе с любимыми питомцами - собачки Чичи и Луна позировали вместе с моделью и певицей на улице возле дома, пишет Politeka.

А в этот раз Даша покорила образом возле трейлера на солнечных фото.Стильная и стройная знаменитость также блестнула идеальными изгибами в творческой студии и показала сдержанный минималистичный образ. К черному платью девушка надела туфли-лодочки на шпильке в тон и сделала яркий макияж.

«Сериалы - наше все)❤️», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали.

«А какой сериал? Обязательно смотреть буду )», «💪😡🔥 Даша с личиком ангела и характером дьяволицы🌞», Само солнце, просто огонь🌟🌟🌟», «Красивая тетя!», «Побольше ролей! Хороших и разных!», «да_аставь_ево🤣🤣🤣🤣», «Красотка👍», «Фигурка конфетка👍😘», «Милаха з идеальной фигуркой и лицом ангела», «Как же ты прекрасна! 😊🔥», «Богиня как всегда», «красивая девочка🔥».

До этого новым кадром Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.

Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.

«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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