Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала яркие фото со своими домашними питомцами

В этот раз певица восхитила фигурой в стильном черном платье с высоким разрезом на бедре, а также похвасталась видом двух ухоженных питомцев. Не секрет, что Даша относится к ним, как к членам семьи, собачки Чичи и Луна позировали вместе с моделью и певицей на улице возле дома, пишет Politeka.

Не так давно Даша рассказала, что Чичико и ЛунА уже давно любимчики не только их семьи, но и всех поклонников в виртуальном мире. Но, помимо приятностей, есть и некоторые сложности в их отношениях – ежедневная уборка следов от лап, периодические сезонные линьки, но и с этим девушка справляется успешно.

«Обожаю людей которые говорят, что Чиченька и я толстые) Мы не толстые! Просто нас, как рыбу рыбаки вперёд , фотограф ставит🤣🤣🤣», - написала Даша.

Фанаты тут же ответили:

«good look👌», «Что может быть прекрасней довольной собаки и счастливого владельца 🌹🌹🌹🌹)))», «Я тоже хочу такие голени)))))♥️🌞», «Ви и Чиченька идеальние», «Вы самые очаровательные толстенькие в мире 😊🌞🌞🌞 Вы красавица!!! 😍❤️», «Вы не толстые))))), а в каком месте вы толстые? У вас все гармонично и в норме, фигура модели❤️😉 Можно кстати посчитать по индексу❤️», «Красоточки солнечные 💛🥰», «Шикарные 😍», «Прелесть 😍», «Ну какие ж вы все трое красивые 😍 А завистники просто не могут выдержать столько красоты 😘👌», «Какие ноги 🔥 завидую, фигурка сладкой модели❤️».

Также Даша решила показать, как перевоплотилась в стильную даму - леди из 60-х годов. Все благодаря ее стильному наряду, яркому макияжу и аккуратной укладке. Похоже, Даша решила поэкспериментировать с образами и показать новый стиль, чем удивила поклонников.

Так, певица позировала в стильном платье в черно-белую клетку длинны миди, дополнив образ стильными туфлями лодочками на среднем каблуке и аккуратной черной сумкой. Завершением ее образа стали ретро-очки в модной оправе.

«Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Изящная как статуэтка», «Да какой там вес! Вы самая красивая на всём свете! ❤», «❤️🔥👍все прилично и отлично💯», «Ретро дива века 😍», №Какая неприлично эффектная дама👌👍», «Красотка 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромница!)», «Красивейшая🔥».

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