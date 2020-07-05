Анастасия Волочкова, Дарья Астафьева, Юрий Куклачев и другие звезды порадовали своими котами

На первом фото кот Анастасии Волочковой. Точнее, не совсем кот, а представитель семейства кошачьих - Сервал. Красавец имеет леопардовую расцветку и большие ушки. Как Волочкова отметила, назвала своего царского кота - Винчи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Марта Адамчук. Красавица была в прозрачном платье, а в руках держала черно-золотистого кота. Фото вышло очень нежным и соблазнительным, ведь обе "кошечки" были невероятными.

На третьем фото завидная кошатница Кэти Перри. Красотка стояла в платье в горошек, а образ добавила цветком за ухом. В руках звезда держала самого обычного кота. Кэти рассказала в публикации, что его уже нет, но он прожил целых 15 лет. Как можно заметить, Перри очень любила своего красавца, не за породу, а за его доброту.

На следующем снимке уже Даша Астафьева. Красавица была в майке, а в руках держала кота породы экзотическая короткошерстная. Красавца зовут Йося, он показывал свою печальную мордочку, что сделало фото довольно грустным.

Заключает топ легенда кошек - Юрий Куклачев. Он был в странном одеянии и шляпе, на которой был цветок в виде ромашки. Юрий кормил кошку по имени "Стрелка", которая сидела у него на плече.

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