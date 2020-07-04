ПриватБанк всіляко ігнорує клієнта, який намагається забрати свої гроші з банку

Про це йдеться в новому негативному відкликання, який був опублікований на порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк заблокував його рахунку п'ять місяців тому і досі не повертає особисті кошти.

"ПриватБанк просто додав мій номер в чорний список, на початку лютого банк заблокував картку з грошима, після мені пояснили, що потрібно їхати в банк і писати заяву про закриття рахунку. В той момент за станом здоров'я не було можливості з'явиться в банку, я проживаю в місті Донецьку і після одужання не було можливості виїхати, так як блок пости закриті, на мої звернення банк окрім, як «нам шкода що ви стали заручником даних обставин», нічого не зміг відповісти", - обурюється чоловік.

Клієнт також додав, що ПриватБанк не хоче йому повертати кошти навіть після того, як він надав їм банківські реквізити в іншому банку.

"У мене є реквізити в іншому українському банку, надавав їм, все без толку. У мене питання - на який максимальний термін банк має право без рішення суду відбирати у мене мої гроші? Рік? 5 років? Додзвонитися в банк неможливо, з мого номера, навіть гудки не йдуть, не очікував такого звернення", - резюмував клієнт в негативному відкликання.

"Нам прикро, що Ви стали заручником даних обставин... Ваше питання було розглянуто профільними фахівцями і хочемо відзначити, що для його вирішення необхідно звернутися у відділення для ідентифікації та написання заяви", - відповів на скаргу представник банку.

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