ПриватБанк всячески игнорирует клиента, пытающегося забрать свои деньги из банка

Об этом говорится в новом негативном отзыве, который был опубликован на портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк заблокировал его счета пять месяцев назад и до сих пор не возвращает личные средства.

"ПриватБанк просто добавил мой номер в черный список, в начале февраля банк заблокировал карту с деньгами, после мне объяснили, что нужно ехать в банк и писать заявление о закрытии счета. В тот момент по состоянию здоровья не было возможности появится в банке, я проживаю в городе Донецке и после выздоровления не было возможности выехать, так как блок посты закрыты, на мои обращения банк кроме, как «нам жаль что вы стали заложником данных обстоятельств», ничего не смог ответить", - возмущается мужчина.

Клиент также добавил, что ПриватБанк не хочет ему возвращать средства даже после того, как он предоставил им банковские реквизиты в другом банке.

"У меня есть реквизиты в другом украинском банке, предоставлял им, все без толку. У меня вопрос - на какой максимальный срок банк имеет право без решения суда отбирать у меня мои деньги? Год? 5 лет? Дозвониться в банк невозможно, с моего номера даже гудки не идут, не ожидал такого обращения", - резюмировал клиент в негативном отзыве.

"Нам обидно, что Вы стали заложником данных обстоятельств... Ваш вопрос был рассмотрен профильными специалистами и хотим отметить, что для его решения необходимо обратиться в отделение для идентификации и написания заявления", - ответил на жалобу представитель банка.

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