Клиенты ПриватБанка уверены, что некоторые услуги банк должен делать бесплатно, а так выходит, что - "жадные до чужого добра"

Как передает Politeka.net, разгромный отзыв о работе ПриватБанка опубликовали на сайте Минфина.

Украинец пожаловался на снятие комиссии - тогда как в других банках за подобные услуги не требуется платить.

"Я сначала вроде как возмутился, что за кидалово на госуровне. Проверил на сайте да все правильно, и возникает законные вопросы:

1) мои деньги приходят к вам в банк, вы ими некоторое время пользуетесь, а когда я хочу их снять, с меня же за мои деньги снимаете %.

2) хотел распечатать чек остатка на вашей же карте, ничего подобного, если в других банках это бесплатно то у вам 10 гр. т.е. бей своих чтоб чужие боялись.

Скоро с такими темпами от вас даже родня уйдет".

В своем ответе на эту жалобу сотрудник ПриватБанка разъяснил в цифрах, за что берется комиссия. Если вы хотите снять наличные за счет кредитных средств с карты "Универсальная", то в банкоматах/кассах ПриватБанка, других банков Украины, в зарубежных банкоматах, комиссия составит:

1 - 100 грн - 7 грн

100,01 - 200 грн - 12 грн

200,01 - 300 грн - 18 грн

300,01 - 400 грн - 24 грн

400,01 - 500 грн - 30 грн

500,01 - 1000 грн - 47 грн

Более 1000 грн - 4% от суммы сделки.

Комиссия за снятие собственных средств:

- в банкоматах / кассах ПриватБанка - 1% от суммы операции;

- в банкоматах др. банков Украины - 1%;

- в банкоматах за рубежом - 2%.

Ранее мы сообщали, клиенты ПриватБанка часто пишут жалобы по поводу того, что терминал не выдает деньги, а суммы при этом списываются с карточек. При этом банк не хочет возвращать средства, а предлагает ждать 60 дней после отправки соответствующего заявления в платежную систему.

Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.