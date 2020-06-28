Клиенты ПриватБанка уверены, что некоторые услуги банк должен делать бесплатно, а так выходит, что - "жадные до чужого добра"
Как передает Politeka.net, разгромный отзыв о работе ПриватБанка опубликовали на сайте Минфина.
Украинец пожаловался на снятие комиссии - тогда как в других банках за подобные услуги не требуется платить.
"Я сначала вроде как возмутился, что за кидалово на госуровне. Проверил на сайте да все правильно, и возникает законные вопросы:
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1) мои деньги приходят к вам в банк, вы ими некоторое время пользуетесь, а когда я хочу их снять, с меня же за мои деньги снимаете %.
2) хотел распечатать чек остатка на вашей же карте, ничего подобного, если в других банках это бесплатно то у вам 10 гр. т.е. бей своих чтоб чужие боялись.
Скоро с такими темпами от вас даже родня уйдет".
В своем ответе на эту жалобу сотрудник ПриватБанка разъяснил в цифрах, за что берется комиссия. Если вы хотите снять наличные за счет кредитных средств с карты "Универсальная", то в банкоматах/кассах ПриватБанка, других банков Украины, в зарубежных банкоматах, комиссия составит:
- 1 - 100 грн - 7 грн
- 100,01 - 200 грн - 12 грн
- 200,01 - 300 грн - 18 грн
- 300,01 - 400 грн - 24 грн
- 400,01 - 500 грн - 30 грн
- 500,01 - 1000 грн - 47 грн
- Более 1000 грн - 4% от суммы сделки.
Комиссия за снятие собственных средств:
- в банкоматах / кассах ПриватБанка - 1% от суммы операции;
- в банкоматах др. банков Украины - 1%;
- в банкоматах за рубежом - 2%.
Ранее мы сообщали, клиенты ПриватБанка часто пишут жалобы по поводу того, что терминал не выдает деньги, а суммы при этом списываются с карточек. При этом банк не хочет возвращать средства, а предлагает ждать 60 дней после отправки соответствующего заявления в платежную систему.
Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.
Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.