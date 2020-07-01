Деньги на счетах украинцев начали внезапно блокировать после вступления в силу закона о финмониторинге

Банки серьезно ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь на клиентов составляются целые досье, при снятии депозитов просят расписки, а у юридических лиц проверяют наличие офиса, пишут «Вести».

Несмотря на все обещания, что строгие правила коснуться только тех, кто оперирует крупными суммами свыше 400 тыс. грн, на деле все оказалось иначе.

К примеру, харьковчанке заблокировали деньги и потребовали отчета после того, как она получила на карточку 15 тыс. грн. зарплаты. Женщина должна предоставить документы о том, откуда и по какому поводу получила деньги.

И подобных случаев сейчас немало. Эксперты отмечают, что многое тут зависит от человеческого фактора, ведь решения в банках принимают конкретные люди на основании своего опыта.

Согласно закону, особое внимание должно быть к транзакциям, осуществляемым физлицами. Аналитик, объясняет, что банки должны определять, нет ли связи между транзакциями и скрытым предпринимательством, связанным с использованием счетов физлиц не по назначению.

Также банки начали дополнительно проводить инвентаризацию клиентов. Все периодически сталкиваются с процедурой, когда в банке просят заполнить анкету и указать в частности уровень дохода. Если перечисляемые суммы будут намного больше указанных, счет могут заблокировать.

Однако, некоторые банки пошли еще дальше и решили повально проверять все переводы на источник происхождения средств. Также в соцсетях появились сообщения от владельцев юрлиц, что при открытии счета банк направляет к клиенту в офис своего сотрудника, чтобы убедиться, что такая компания действительно существует.

Напомним, новый Закон Украины о финансовом мониторинге вступил в силу 28 апреля. Согласно документу, максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 000 грн до 5000 грн.

Теперь при переводе более 5 тысяч через терминал нужно указывать фамилию, имя и отчество получателя.

Если же сумма превышает 30 тысяч гривен, то понадобится еще номер счета.

Под финмониторинг не попадают:

оплата коммуналки, налогов и штрафов;

переводы по Украине до 5000 гривен;

снятие средств со своего счета;

оплата кредитов до 30 тысяч гривен.

Напомним, денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ: что делать украинцам.

Как сообщала Politeka, Нацбанк огорошил новыми правилами: отказ в обслуживании, блокировка счетов и не только.

Также Politeka писала про запрет на перевод денег, в Раде приготовили новые правила: "Не должны превышать..."