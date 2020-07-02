Стало известно о новом обмане ПриватБанка с картами украинцев

Возмущенный клиент оставил жалобу на работу ПриватБанка на сайте Минфина, передает Politeka.net.

По словам украинца, с его карточки таинственно исчезли все деньги, и он "ушел в минус" после онлайн-покупки.

"Утром 01.07.2020 совершил 2 онлайн-покупки на сумму ~8000грн, на балансе оставалось ~4700грн. Утром 2.07.2020, зайдя в приват24, на балансе карты было минус 3300 грн, но в архиве транзакций никаких переводов не было. После звонка в колл-центр выяснилось, что мои платежи каким-то образом "задвоились" через какое-то время, и деньги были заблокированы с карты", - оставил разгромный отзыв клиент, требуя вернуть деньги.

В ПриватБанке отметили, что возврат средств после проверки смогут произвести аж в течение 11 дней.

"Специалист сказал: «Мы оставим заявочку на возврат, после проверки деньги Вам вернутся в течении 7-11 дней». Как такое происходит? За последний год это вторая такая ситуация, прошлый раз сумма была намного больше. Еще и возврат средств до 11 дней! А если бы это были мои последние деньги? Как жить эти 11 дней? Верните! Плюс карту для выплат уводят в минус, чтобы теперь мне пользоваться ею нужно оплатить 3300. Деньги мои забрали, ограничили возможность пользоваться картой. Просто наилучший сервис!", - резюмировал недовольный клиент.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинцам на время карантина не платить неустойку, штраф и пеню по кредитам. Это же правило будет работать еще 30 дней после завершения ограничения.

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