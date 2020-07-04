Примадонна російської естради Алла Пугачова нагадала шанувальникам, чим вона заплатила за багаторічний успіх на сцені

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук 71-річна артистка поділилася архівним відео 1997 року, де в програмі «Ми» вона розкрила свої таємниці, передає Politeka.net.

Відповідаючи на запитання глядачки, чим їй довелося розплатитися за славу і таке насичене яскраве життя, тоді ще 48-річна артистка відповіла:

«Платити треба за все. Розплачуватися – не завжди. Чим може платити артист? Звичайно ж, здоров'ям – раз, особистим життям – два. Це велика плата, це великі купюри. Навіть якщо більше нічого не перераховувати, цього достатньо, щоб зрозуміти, що це дуже серйозна плата за те, щоб можна було існувати на сцені», – пояснила вона.

А її подальша відповідь був адресована безпосередньо шанувальникам:

«Ви, самі того не підозрюючи, не терпите ніякої конкуренції. Волею-неволею ви змусите любити тільки вас і жити тільки заради вас, говорити тільки з вами. Ви не пробачите мені крок вліво, крок вправо. Ви можете пробачити що завгодно, аж до пияцтва. Якщо напишуть про мене, що я п'яненька повалялась під парканом і мене знайшли, ви мене навіть пошкодуєте! Але ви не пробачите мені щастя! Щастя не з вами, я в цьому переконалася! Крутіше цієї плати, звичайно, нічого немає! Вибачте!».

Фрагмент из программы «Мы» 1997год! «Если напишут обо мне, что я пьяненькая повалялась под забором и меня нашли, вы меня даже пожалеете! Но вы не простите мне счастья! Счастье не с вами, я в этом убедилась! Круче этой платы, конечно, ничего нет! Звините!» Фрагмент из программы «Мы» 1997год! Gepostet von Alla Borisovna Pugacheva am Samstag, 4. Juli 2020

Слова зірки викликали безліч реакцій, в яких шанувальники захоплюються і разом з тим погоджуються чи ні з тим, що почули.

«Боже, яка ВОНА шикарна, у всьому, і в думках і в дії , в ЖИТТІ---була, є і буде...!!!👏👏👏👏👏 Має рацію завжди, не пам'ятаю, щоб можна було з НЕЮ не погодитися. Не пам'ятаю , щоб НЕЮ можна було не захопитися...!!!💥💥», «Ні, я не згодна!!! Скільки людей зараз радіють вашому щастю , як я ..... щиро і від душі😍 А як засмучує будь звістка про кого- небудь, коли ця людина падає вниз..... дуже І я завжди радію від душі, коли Ви і Максим допомагаєте іншим артистам виходити з алкогольного болота», «Я думаю це стосується не тільки артистів, тільки близькі люди раді щастю, на жаль в людині закладено більше негативних якостей, в першу чергу заздрість, тому люди воліють здаватися нещасними», – пишуть під публікацією.

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