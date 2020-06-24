Алла Пугачева поразила молодой внешностью без макияжа

Как передает Politeka.net, снимок опубликовали в фан-группе Елизаветы Галкиной, дочери Примадонны и ее супруга Максима Галкина. (Чтобы посмотреть – просролльте вниз)

На фото Пугачева позирует в клетчатой рубашке джинсовых шортах и белых кедах. Лицо Пугачевой сияет лучезарной улыбкой. При этом, похоже, что на ней нет мейк-апа.

Пользователи сети восхищаются видом Примадонны.

«А вот так и надо жить», «Жизнь только начинается, Алла!», «Не перестаю восхищаться», «Молодец, так и надо», «Так и должно быть. Супер!!!!», «Вы большая молодец🔥🔥🔥👍 вот такого бы настроя нынешней молодежи 👍 Борисовна ЗДОРОВЬЯ Вам, Вашей семье и всех благ», «Я не узнала вас Аллочка , супер», «Так держать», - пишут в комментариях.

«Я всегда говорила: ну, уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я всё равно что-нибудь придумаю. Всё равно буду жить так, как хочу. С чувством всё той же внутренней свободы», - подписан снимок.

Без преувеличения можно сказать,что такому настрою и жизненной позиции позавидуют и молодые.

Напомним, внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешностью на семейном фото: "Это же Анита Цой".

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