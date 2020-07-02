Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила новым образом, с которым она выгляди невероятно молодой

Фото, опубликованное в миниблоге легендарной певицы, произвело настоящий фурор. Обсуждения не стихают несколько дней, перелает Politeka.net.

71-летняя российская певица Алла Пугачева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своими друзьями во время застолья в саду своего замка в подмосковной деревне Грязь.

"Любимые друзья всегда рядом", – написала она.

Среди приглашенных были модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной и певец Александр Буйнов. При этом мужа Пугачевой Максима Галкина не было.

Однако основное внимание пользователей сети было приковано к самой Примадонне, которую было просто не узанть. Гостей она встречала в непривычном образе. Алла Борисовна изменила традиционной пышной шевелюре и собрала волосы. Кроме того, она отдала предпочтение более "спокойному" платью.

«Алла Борисовна, вы чудесно выглядите!!!», «Алла Борисовна, прическа Вам очень идет. Царевна!», «Алла Борисовна, вы так прекрасно выглядите! Красавица наша!», «Собранные Волосы вам хорошо», «Алла новый образ? Как же вам идут все образы, просто не могу, красота», «Аллуся то тут молодушка», «Алла Борисовна Вам хорошо с убранными волосами, когда Вы открываете шею и лицо!», «На 25 Алла выглядите», «Алла , в этом образе Вы шикарны», - пишут в комментариях.

Не выдержала даже актриса Эвелина Бледанс. «Ну, как?! Как, вы такая молденькая!!!», - написала она.

Напомним, что Пугачева без макияжа произвела фурор, даже молодые позавидуют: «Так держать».

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о смерти легендарного певца, бросившего Пугачеву: «Скончался после…».

Также Politeka писала, что Пугачева с новой прической закатила вечеринку без Галкина.